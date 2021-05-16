В Гвардейском районе утонул 61-летний рыбак

Тело рыбака извлекли из канала, впадающего в реку Преголя. Как сообщает пресс-сдлужба регионального СК, личность погибшего установлена. Им оказался 61-летний житель Калининграда, который вечером 15 мая на надувной лодке ловил в канале рыбу и не вернулся к месту ночлега. По предварительным данным, перед выходом на воду мужчина употреблял алкоголь.

Организована доследственная проверка. При осмотре места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.