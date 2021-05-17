Калининградка отдала десятки тысяч рублей за ванну, но так и не получила ее

Все больше калининградцев становятся жертвами интернет-мошенников.

Например, 72-летняя горожанка, решив подработать на пенсии, разместила на сайте бесплатных объявлений свое резюме. Через некоторое время с иногороднего номера позвонил неизвестный, который сказал, что высокодоходная вакансия имеется, однако чтобы ее получить, соискательнице необходимо предварительно самой внести деньги. Пенсионерка согласилась, и через банкомат отправила на указанный ей абонентский номер 33 500 рублей. Сразу после этого многообещавший работодатель перестал выходить на связь.

В другом случае 65-летний мужчина решил воспользоваться современными технологиями и приобрести авиабилеты через интернет. Тем более что так и в самом деле куда быстрее и удобнее. Вот только, как оказалось, еще и намного опаснее: не весьма сведущий в специфике «всемирной паутины» калининградец вместо официальной страницы авиакомпании попал на т. н. «фишинговый» (читай - поддельный) сайт и разом лишился 55 тысяч рублей.

Пострадала и 34-летняя директор одной из местных фирм, которая также по объявлению в интернете решила приобрести ванну, судя по цене данного предмета сантехники, какой-то продвинутой модели. Авансом перевела неизвестному 59 тысяч рублей – и совершенно напрасно, так как в результате ни желаемого товара не получила, ни отданных за него денег пока не вернула.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела о дистанционном мошенничестве. Полиция занимается поиском злоумышленников и во избежание подобных случаев рекомендует гражданам быть внимательными при покупке товаров через интернет. Не стоит практиковать предоплату – по крайней мере, в 100-процентном размере, если вы не абсолютно уверены в честности продавца. Также не следует переводить переписку с продавцами либо покупателями из внутреннего мессенджера сайта объявлений в мобильные приложения: вам могут прислать ссылку на загрузку вредоносной программы, либо перенаправить на фишинговый сайт. Будьте бдительны!