На матче «Балтика» - «Крылья Советов» был установлен рекорд сезона по посещаемости

Посмотреть решающий матч сезона в ФНЛ между "Балтикой" и "Крыльями Советов" из Самары пришли около 14 тысяч болельщиков. Как сообщили в пресс-службе калининградского клуба, это лучший показатель ФНЛ в этом сезоне.

"Сезон состоял из 462 матчей (учитывая отмененные из-за коронавируса), и лишь один из них собрал 14 тысяч зрителей. За это спасибо всем нашим болельщикам", - отметили в пресс-службе.

Напомним, "Балтика", имея ощутимое преимущество, проиграла "Крыльям Советов" со счетом 0:1 и лишилась права побороться за путевку в премьер-лигу. Наша команда закончила сезон на 5-м месте.