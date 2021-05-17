«Фольксваген» с компанией молодежи таранил «Ниссан» на встречке

Причины дорожной аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Около двух часов дня 15 мая по улице Центральной поселка Зорино в Гвардейском городском округе катил «Фольксваген Пассат» под управлением 18-летнего водителя.

В районе дома 31, проходя правостороннее закругление дороги, машина неожиданно выкатилась на полосу встречного движения. Во всяком случае, 30-летний мужчина за рулем «Ниссана», ехавший по ней, не ожидал увидеть перед собой такое препятствие. Шансов увернуться от тарана у него не было никаких. Хотя автолюбитель пытался.

В результате произошедшего столкновения сам виновник ДТП и его пассажиры, одному из которых 17, а двум другим – по 16 лет, получили телесные повреждения.