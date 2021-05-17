Житель Калининграда лишился автомобиля из-за 250-тысячного долга

Калининградец лишился автомобиля из-за долга по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина недоплатил 250 тысяч рублей налогов и скрывал свое имущество. Однако пристав выяснил, что должник владеет легковым автомобилем «Шевроле Авео». С помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» местонахождение транспортного средства удалось установить.

Приставы выехали по адресу и арестовали машину. «Шевроле» передали на ответственное хранение владельцу. Однако мужчина так и не погасил задолженность, поэтому машину изъяли, оценили и продали на торгах.