В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в понедельник, 17 мая, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для проведения работ электроснабжение отключено:
с 09.00 до 11.00 –
ул. Марш. Борзова, 48а,
с 09.00 до 13.00 –
ул. Орудийная, 57-59,
ул. Дивная, 1-5,
с 09.00 до 15.00 –
ул. Дзержинского, 39,
с 09.00 до 18.00 –
ул. Еловая аллея, 26-82,
ул. Куйбышева, 181-219, 78-216,
ул. Литовский вал, 25-47.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 14.00 –
ул. З. Космодемьянской, 33-49а, 30-38а, 26 (СОШ № 5),
ул. Дзержинского, 128,
ул. М-ра Козенкова, 11-25, 10-22,
ул. К. Назаровой, 51-75, 28-30;
с 10.00 до 16.00 -
ул. Товарная, 9-11а, 2-4,
ул. Волоколамская, 13-33, 4-20,
с 10.00 до 17.00 -
ул. А. Невского, 117-137, 108.