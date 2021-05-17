В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 17 мая, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для проведения работ электроснабжение отключено:

с 09.00 до 11.00 –

ул. Марш. Борзова, 48а,

с 09.00 до 13.00 –

ул. Орудийная, 57-59,

ул. Дивная, 1-5,

с 09.00 до 15.00 –

ул. Дзержинского, 39,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Еловая аллея, 26-82,

ул. Куйбышева, 181-219, 78-216,

ул. Литовский вал, 25-47.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 14.00 –

ул. З. Космодемьянской, 33-49а, 30-38а, 26 (СОШ № 5),

ул. Дзержинского, 128,

ул. М-ра Козенкова, 11-25, 10-22,

ул. К. Назаровой, 51-75, 28-30;

с 10.00 до 16.00 -

ул. Товарная, 9-11а, 2-4,

ул. Волоколамская, 13-33, 4-20,

с 10.00 до 17.00 -

ул. А. Невского, 117-137, 108.