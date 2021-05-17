3 студента, 3 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 57 случаев ОРВИ , 10 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай. Также за сутки подтверждена одна смерть от коронавируса.

Среди заболевших:

- 17 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 3 сотрудника учреждений образования;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- работник охранного предприятия;

- сотрудник санатория;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 3 работника промышленных предприятий;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок;

- 3 студента (КГТУ, БФУ, Калининградский бизнес-колледж);

- 11 неработающих.