3 студента, 3 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 57 случаев ОРВИ , 10 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай. Также за сутки подтверждена одна смерть от коронавируса.
Среди заболевших:
- 17 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 3 сотрудника учреждений образования;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- работник охранного предприятия;
- сотрудник санатория;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 3 работника промышленных предприятий;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок;
- 3 студента (КГТУ, БФУ, Калининградский бизнес-колледж);
- 11 неработающих.