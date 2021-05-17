За посредничество во взяточничестве калининградцу грозят 7 лет лишения свободы

В марте этого года на аэровокзале «Храброво» среди прибывших гастарбайтеров был выявлен гражданин иностранного государства (по данным из неофициальных источников – подданный Узбекистана), в паспорте которого красовались поддельные дата-штампы о пересечении Государственной границы РФ. «Товарищу с Востока» грозили крупные неприятности, худшим из которых могло стать выдворение обратно на солнечную родину. Однако вскоре нашлась добрая душа.

Помочь попаданцу вызвался его 51-летний знакомый из местных, который предложил свои услуги в качестве посредника для передачи взятки сотрудникам транспортной полиции. Дескать, 199 тысяч рублей – и твоя проблема, дост, решена.

Увы, посредническая миссия оказалась невыполнимой. Больше того – проблемы появились уже у калининградца, который оказался задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После чего Гурьевский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело по признакам части 5 статьи 291.1 УК РФ с перспективой посадки виновного на срок до 7 лет.

- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - резюмировали в правоохранительном ведомстве.