Пенсионерка отдала мошенникам почти 9 миллионов рублей

Чтобы не лишиться своих сбережений, воздержитесь от разговоров с незнакомцами по телефону. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининграде вновь крупно поживились телефонные мошенники. На сей раз их жертвой стала 70-летняя жительница города.

Все началось как обычно: сначала пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции, сообщил, что расследуется уголовное дело о мошенниках, по которому женщине придется выступить в качестве свидетеля, и предупредил о предстоящем сообщении из банка и посоветовал полностью довериться специалистам. Следом, 25 марта объявился и сам «специалист», который огорошил известием о попытке несанкционированного снятия денег с банковского счета калининградки и рекомендовал срочно принять меры. Заключались они в том, чтобы отправиться в отделение банка, обналичить денежные средства и через ближайший терминал перевести их на другой счет – «безопасный». И на протяжении всей этой операции хранить строгую тайну, никому на рассказывая ни о самом звонке, ни о том, для чего снимаются деньги.

Сделав все в точности как было велено, пенсионерка отправила «банку» 630 тысяч рублей. Однако мошенники этим не довольствовались, возможно, зная, что у жертвы имеются и другие банковские счета. Поэтому тревожные звонки продолжались вплоть до 14 апреля – за это время калининградку побеспокоили больше 300 раз! И неизменно она следовала рекомендациям незнакомых людей, покорно отправляя на указанные ей счета все новые и новые денежные транши. За это время сменился «специалист», объяснивший, что его предшественник, мол, устал и ушел в отпуск. Когда же, наконец, пенсионерка опомнилась, выяснилось, что она лишилась практически всех своих сбережений - 8 миллионов рублей, плюс еще почти миллиона взятых в кредит.

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда, куда обратилась потерпевшая, возбудили уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и сейчас занимаются розыском злоумышленников. Полицейские же во избежание подобных случаев рекомендуют гражданам НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не разговаривать НИ С КЕМ, кто по телефону представляется сотрудником банка!

- Если вас убеждают проводить какие-либо манипуляции с банковскими картами, счетами, сообщать данные карт и устанавливать программы на смартфоны, сразу же прерывайте разговор, - комментируют в пресс-службе регионального УМВД России. - Это – мошенники! Также следует поступить и с теми, кто представляется сотрудниками полиции и следователями и убеждает верить «сотрудникам банка». Сразу же кладите трубку! Запомните, что никаких «безопасных» счетов не существует в принципе. Точнее, все ваши банковские счета изначально являются безопасными до тех пор, пока вы сами не будете проводить с ними операции под диктовку неизвестных по телефону. Если же возникли подозрения о сохранности сбережений, необходимо лично обратиться в отделение своего банка.