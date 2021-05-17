Упавший с моста в реку 11-летний мальчик найден утонувшим

Сегодня, 17 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» обнаружили в реке Прохладная неподалеку от садового товарищества «Калининградец» Мамоновского городского округа тело ребенка с признаками утопления.

- В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Личность погибшего установлена - им оказался 11-летний школьник, который 9 мая на глазах друзей упал в реку с опоры железнодорожного моста.

Оказалось, что тело мальчика прибило к левому берегу в примерно 250 метрах ниже по течению. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего школьника Гурьевским межрайонным следственным отделом УСКР, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Следственное управление выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.