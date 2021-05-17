Алиханов уточнил, при каком условии в области отменят масочный режим

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Отменить обязательное ношение масок в общественных местах власти Калининградской области могут уже в июне. Об этом губернатор Антон Алиханов написал на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков. По словам главы региона, есть одно важное условие.

«Постараемся отменить масочный режим в помещениях через месяц, если вакцинация будет идти нужным темпом», - объяснил губернатор.

По данным на 14 мая, прививку от коронавируса в Калининградской области сделали 99 023 человека, обоими компонентами привиты 74 363 жителя региона.

Напомним, масочный режим в Калининградской области ввели 12 мая 2020 года.