В Калининграде полицейские задержали 24-летнюю закладчицу мефедрона

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В Калининграде полицейские задержали молодую женщину, которая распространяла наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

24-летняя горожанка оборудовала закладки с наркотиками, а затем отправляла координаты потребителям через мессенджеры.

При обыске у нее нашли более 12 граммов мефедрона и более 5 граммов психотропного вещества.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.