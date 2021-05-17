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Общество17 мая 2021 14:01

В Калининграде полицейские задержали 24-летнюю закладчицу мефедрона

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали молодую женщину, которая распространяла наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

24-летняя горожанка оборудовала закладки с наркотиками, а затем отправляла координаты потребителям через мессенджеры.

При обыске у нее нашли более 12 граммов мефедрона и более 5 граммов психотропного вещества.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.