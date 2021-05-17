Калининградец украл у своей бывшей подруги 13 золотых украшений

Своих золотых украшений 43-летняя жительница поселка Доброе Гурьевского городского округа хватилась не сразу. Но когда, наконец, обнаружила, что недостает целых 13 ювелирных изделий (как уверяла сама владелица, на общую сумму в 690 тысяч рублей), поспешила обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по Гурьевскому району установили круг знакомых хозяйки квартиры. Внимание сыщиков привлек 34-летний калининградец, с которым женщина на протяжении определенного времени поддерживала тесные отношения, но затем рассталась. На допросе мужчина сознался, что, бывая в гостях у своей подруги, обычно не уходил от нее с пустыми руками, незаметно похищая то серьги, то цепочку, то колечко…

Теперь фигуранту уголовного дела о краже грозит лишение свободы сроком до 5 лет. И с учетом того, что в прошлом гражданин уже отбывал наказание за мошенничество, предстоящий суд вряд ли будет к нему снисходителен.