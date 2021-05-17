У калининградки полиция изъяла почти полкило сильнейшего наркотика

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району Калининграда задержана 32-летняя ранее судимая горожанка, которая занималась оптовым сбытом запрещенных веществ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой было изъято 419,93 грамма карфентанила - сильнейшего наркотического средства. По оценкам экспертов, стоимость этой партии на «черном» рынке составляет 25 миллионов рублей.

- Сейчас гражданка помещена в следственный изолятор, устанавливаются все обстоятельства ее противоправной деятельности, - сообщил начальник ОМВД России по Центральному району Андрей Калитвянский. - Женщина водворена в следственный изолятор.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Наркоторговке грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.