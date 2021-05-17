Калининградец получил 1 год 3 месяца колонии за ложное минирование здания правительства

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В Калининграде к лишению свободы приговорили местного жителя за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В мае прошлого года 33-летний мужчина позвонил в приемную губернатора и сообщил, что здание правительства Калининградской области заминировано.

Правоохранительные органы довольно быстро разыскали «минера», на суде мужчина заявил, что ему было интересно, как поведут себя соответствующие службы в такой ситуации, так как ему был известен порядок реагирования на сообщения об актах терроризма по своей военной службе.

Суд приговорил шутника к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.