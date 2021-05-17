Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 мая 2021 16:32

В Гусеве местный ресторатор сломал глазницу запоздавшему посетителю

Конфликт возле одного из городских кафе закончился возбуждением уголовного дела
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ночь, улица, город Гусев, кафе на местной улице Ломоносова. В уже закрытое по случаю позднего времени заведение упорно ломится 32-летний горожанин, у которого, как говорится, трубы горят. Выходит заведующий кафе, советует запоздавшему клиенту прийти завтра. Но гусевцу нужно здесь и сейчас. Возникшие противоречия 42-летний ресторатор, который оказался намного крупнее, разрешает ударом в глаз своему оппоненту. Тот бежит теперь уже в больницу, где у пациента диагностируют перелом глазницы. Медики, как полагается в подобных случаях, извещают о произошедшем полицейских.

В результате победитель в драке превращается в фигуранта уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. И дожидается решения своей дальнейшей судьбы в изоляторе временного содержания с перспективой остаться за решеткой на срок до 10 лет.

Занавес, все расходятся.

Криминал