В Гусеве местный ресторатор сломал глазницу запоздавшему посетителю

Ночь, улица, город Гусев, кафе на местной улице Ломоносова. В уже закрытое по случаю позднего времени заведение упорно ломится 32-летний горожанин, у которого, как говорится, трубы горят. Выходит заведующий кафе, советует запоздавшему клиенту прийти завтра. Но гусевцу нужно здесь и сейчас. Возникшие противоречия 42-летний ресторатор, который оказался намного крупнее, разрешает ударом в глаз своему оппоненту. Тот бежит теперь уже в больницу, где у пациента диагностируют перелом глазницы. Медики, как полагается в подобных случаях, извещают о произошедшем полицейских.

В результате победитель в драке превращается в фигуранта уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. И дожидается решения своей дальнейшей судьбы в изоляторе временного содержания с перспективой остаться за решеткой на срок до 10 лет.

Занавес, все расходятся.