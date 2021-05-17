Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 68 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 45 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4

Нестеровский городской округ - 1

Гвардейский городской округ - 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 4

Правдинский городской округ - 4

Светлогорский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Советский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1