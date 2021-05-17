Алиханов пригласил итальянских инвесторов в Калининград

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области ведется большая работа по привлечению инвесторов, регион располагает площадками, на которых можно разместить производство. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе встречи с послом Италии в России Паскуале Терраччано, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Инвесторы получают административную и финансовую поддержку своих проектов в виде налоговых льгот, таможенных преференций, – рассказал Антон Алиханов. – Выражаю надежду, что посольство Италии донесет наши стремления к деловому сотрудничеству до представителей итальянского бизнеса и потенциальных инвесторов. У нас уже есть такие совместные проекты, например, завод по производству обоев».

Алиханов отметил, что также есть перспективы для роста внешнеторгового оборота и развития туризма после снятия пандемических ограничений и открытия границ.

«Уверен, что в результате вашего визита в Калининградскую область появятся интересные для обеих сторон проекты и направления для сотрудничеств», - добавил Антон Алиханов.