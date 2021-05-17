Калининградка отсудила компенсацию за незаконное уголовное преследование

Вряд ли работавшая в одном из поселков Калининградской области процедурная медсестра полагала, что ее ссора с собственной матерью обернется возбуждением уголовного дела. Родительница взяла и накатала в полицию заявление о том, что дочь якобы украла у нее 90 тысяч рублей наличными. В начале декабря 2017 года по этому заявлению было возбуждено уголовное дело, и уважаемой коллегами председателю профсоюзной организации пришлось привыкать к новому для себя статусу подозреваемой. Женщину доставили в отдел полиции, у нее дома провели обыск в присутствии шокированных соседей-понятных, на работу пришла повестка с вызовом к следователю…

Удар по репутации оказался силен, но что еще обиднее: уголовное дело вскоре прекратили в связи с отсутствием в действиях медсестры состава преступления!

Немного придя в себя, калининградка захотела не только восстановить свое честное имя, но и потребовать компенсации за незаконное уголовное преследование и перенесенные в связи с этим моральные страдания. И подала соответствующий иск к Министерству финансов РФ. Центральный районный суд принял сторону истицы, взыскав с ответчика 50 тысяч рублей, не считая расходов на оплату адвоката. Но дама посчитала, что это недостаточно, подав апелляцию в высшие инстанции. И Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда признала, что при определении размера компенсации морального вреда были не в полной мере учтены фактические обстоятельства дела, личность истца, степень ее нравственных страданий. В результате сумма компенсации была увеличена до 70 тысяч рублей.