Калининградец убил соседку прикладом ружья

Утром 16 мая в поселке Илловайское Краснознаменского района во дворе своего дома была обнаружена мертвой 58-летняя местная жительница. Точнее, судя по многочисленным повреждениям головы, несчастная была жестоко убита.

Советский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ. Вскоре у следствия появился и подозреваемый – 29-летний сосед погибшей сельчанки.

- В кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела причастность мужчины к совершению указанного преступления установлена благодаря грамотным и слаженным действиям наших следователей и оперативников управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко.- По рассматриваемой сейчас версии, накануне вечером мужчина вместе со своей родственницей и потерпевшей распивали спиртное в доме последней. В процессе застолья между гостем и хозяйкой произошла ссора с обоюдными оскорблениями.

Уже во дворе словесная перепалка переросла в драку, по ходу которой представитель сильного полка пустил в дело ружье (по данным полиции, незарегистрированное), которое зачем-то принес с собой на пьянку. Точнее, его приклад (двустволка находилась в разобранном виде), которым несколько раз ударил пенсионерку по голове. Полученные женщиной травмы оказались смертельными…

Свою причастность к убийству обвиняемый упорно отрицает, однако следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении сельчанина меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств.