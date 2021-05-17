В Калининграде пройдет просветительский марафон

Наряду с еще 7 городами России Калининград станет площадкой для просветительского марафона «Новое знание», который в течение трех дней, с 20 по 22 мая, будет проводить российское общество «Знание».

Мероприятия в нашем городе, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке и Новосибирске будут сопровождаться интернет-трансляцией, что позволит каждому желающему из любой точки мира стать участником марафона. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия значится более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, а спикерами выступят более 150 представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.