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Происшествия17 мая 2021 20:22

На окраине Калининграда в ДТП пострадал 47-летний байкер

Водитель сбившего мотоциклиста автомобиля проигнорировал требование знака «Уступи дорогу!»
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В понедельник, 17 мая, вскоре после полудня на 4-м километре Северного обхода Калининграда 40-летний водитель автомобиля «Шкода» выезжал с территории садоводческого товарищества «Утро». По предварительной информации, автолюбитель проигнорировал требование знака «Уступите дорогу», не увидев из-за поворачивающей направо машины двигавшегося с левой стороны мотоциклиста на «Хонде».

В результате произошедшего столкновения 47-летний байкер мотоцикла получил телесные повреждения. На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде со второстепенной трассы водитель обязаны уступить дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге. Будьте внимательны, выполняйте требования дорожных знаков!

ДТП