На окраине Калининграда в ДТП пострадал 47-летний байкер

В понедельник, 17 мая, вскоре после полудня на 4-м километре Северного обхода Калининграда 40-летний водитель автомобиля «Шкода» выезжал с территории садоводческого товарищества «Утро». По предварительной информации, автолюбитель проигнорировал требование знака «Уступите дорогу», не увидев из-за поворачивающей направо машины двигавшегося с левой стороны мотоциклиста на «Хонде».

В результате произошедшего столкновения 47-летний байкер мотоцикла получил телесные повреждения. На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде со второстепенной трассы водитель обязаны уступить дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге. Будьте внимательны, выполняйте требования дорожных знаков!