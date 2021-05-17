Родители школьника с СМА из Правдинска просят минпросвещения изменить правила сдачи госэкзамена

В Калининградской области 14-летний школьник, страдающий спинальной мышечной атрофией, просит изменить правила сдачи ОГЭ — для детей с таким же диагнозом. Об этом сообщает информресурс Клопс.Ru.

Ученик Правдинской школы Антон Ледовский - круглый отличник. До того как перейти на домашнее обучение, на уроках в классе был вынужден лежать на тахте. Парнишка - активный участник олимпиад, посещает музыкальную школу, интересуется историей и 3D-моделированием.

Антону положен ассистент, который перепишет решение ОГЭ с черновика. Записывать со слов экзаменуемого законом запрещено, а писать самому для Антона сложно. Его родители обратились к президенту, в Минпросвещения и прокуратуру с просьбой дать возможность детям с СМА сдавать экзамены наравне с другими.