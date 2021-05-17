Калининградцу грозит срок за фиктивную регистрацию иностранцев

В Калининграде полицейские выявили фиктивную регистрацию 6 иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции выявили причастность 37-летнего жителя Калининграда к фиктивной регистрации иностранных граждан.

К себе в квартиру горожанин прописал 6 человек, однако правоохранители, внимательно осмотрев помещения, не обнаружили никаких вещей этих жильцов.

- Соседи подтвердили, что никогда не замечали иностранцев в жилище подозреваемого, который живет один, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 322.3 УК РФ - «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ее санкции предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.