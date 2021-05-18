В подарок на День рождения Балтфлоту пообещали новые системы вооружений

Сегодня, 18 мая отмечается День Балтийского флота. В этого день далекого 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна.

С праздником военных моряков-балтийцев поздравил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Поздравительная телеграмма направлена в адрес Командования и военнослужащих БФ. Как отметил главком, «Балтийский флот остается важнейшим инструментом обеспечения безопасности России на западном направлении. Роль Балтийского флота в настоящее время приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе, в непосредственной близости к границам Российской Федерации».

Пресловутыми вызовами и угрозами объясняется и та часть поздравления, в которой говорится о намерении продолжить оснащение Балтфлота новейшими системами вооружений, в частности, кораблями с высокоточным оружием. Существенно должна возрасти мощь подводной составляющей БФ - проработан вопрос о постановке на вооружение дизель-электрических субмарин. Также ожидаются поставки новых летательных аппаратов и береговых комплексов.

«Балтийский флот должен быть сбалансированным по своим силам и средствам для того, чтобы максимально выполнять возложенными на него задачами, - отметил адмирал Евменов. - Это требование времени и складывающейся обстановки».