Калининградских подростков хотят лишить «энергетиков»

Как сообщают сразу несколько информационных ресурсов, власти Калининградской области обдумывают возможность запрета продажи подросткам энергетических напитков. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в облдуму «в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения причинения вреда их физическому, психическому и нравственному здоровью». Т. н. «энергетики» весьма популярны у молодежи, средний возраст начала их употребления социологи определяют 12-13 годами. На федеральном уровне продажа несовершеннолетним таких напитков не запрещена, однако уже 50 регионов страны ввели на этот счет собственные ограничения.