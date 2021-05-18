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Общество18 мая 2021 9:09

Калининградских подростков хотят лишить «энергетиков»

Региональные власти допускают возможность запрета продажи таких напитков несовершеннолетним
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Как сообщают сразу несколько информационных ресурсов, власти Калининградской области обдумывают возможность запрета продажи подросткам энергетических напитков. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в облдуму «в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения причинения вреда их физическому, психическому и нравственному здоровью». Т. н. «энергетики» весьма популярны у молодежи, средний возраст начала их употребления социологи определяют 12-13 годами. На федеральном уровне продажа несовершеннолетним таких напитков не запрещена, однако уже 50 регионов страны ввели на этот счет собственные ограничения.