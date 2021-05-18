Калининградский общепит переживает страшный кадровый голод

Отмечавшаяся еще до пандемии и обострившаяся в период антикоронавирусных ограничений тенденция дефицита кадров в системе калининградского общепита в последнее время лишь укрепилась и переросла в настоящий кадровый голод. Об этом радио «Business FM Калининград» заявил владелец сети ресторанов «Британника project» Максим Здрадовский. По его словам, подобная ситуация наблюдается сейчас по всей России.

Но калининградским рестораторам от этого, конечно, не легче. В минувшие майские праздники проблема приобрела, можно сказать, наглядный характер: практически во все местные рестораны и кафе попасть было невозможно, листы ожидания во многих заведениях выросли вчетверо. Страшно даже подумать, что будет, если к нам этим летом действительно приедут ожидаемые два миллионов туристов.

Пока же владельцы точек общепита, стремясь заработать на летнем туристическом потоке, стараются набрать персонал, обещая высокие зарплаты. Однако рано или поздно наплыв гостей схлынет, а в межсезонье такую оплату труда не смогут предоставить нигде, считает управляющий и совладелец гастробара «Соль» и ресторана Seasons Дмитрий Акулов.