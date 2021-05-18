Опубликована программа празднования Дня Балтийского флота

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Сегодня, 18 мая, отмечается день Балтийского флота. По этому случаю в Балтийске организованы праздничные мероприятия, которые стартуют в 11:00. на площади Балтийской славы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в центре ошвартуются малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый дол» и базовый тральщик «Александр Обухов».

Кроме того, будет развернута боевая техника. Представлены береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники.

Покажут и стрелковое вооружение, и экипировку противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, и многое другое.

По традиции тут е можно будет записаться на военную службу по контракту.