Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калининградской области на этой неделе.

С 18 по 24 мая фоторадары будут установлены:

- На 5 километре автодороги «Калининград – Мамоново II (пос.Новосело) – граница с Республикой Польшей» в сторону г. Калининград.

- На 5 километре автодороги «Калининград – Мамоново II (пос.Новосело) – граница с Республикой Польшей» в сторону пос. Новоселово.

- На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Дзержинского г. Калининград.

- На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Емельянова г. Калининград.

- На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское.

- На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый.

- На 49 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.

- На 49 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

- На 23 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».