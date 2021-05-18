. Фото: мэрия Калининграда

В начале июня на участке ул. Артиллерийской в Калининграде запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия» и дорожными знаками «Работает эвакуатор» появятся по чётной стороне ул. Артиллерийской после остановочного пункта «Цветной бульвар» (из центра) до ул. Героя России Мариенко к 4 июня.

В пресс-службе мэрии заявили, что ограничения вводятся по многочисленным обращениям местных жителей для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы.