Эксперт: В Калининграде охранники не идут работать в школы из-за агрессивных детей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде охранники не хотят работать в школах, потому что боятся троллинга и злости со стороны детей. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал учредитель охранного предприятия «Кольчуга» Игорь Гусев.

- Школа с точки зрения обеспечения пропускного режима – это объект несложный. Сложность, как это ни парадоксально звучит, в подборе, так сказать, определенных охранников. Правильно говорят об агрессии в обществе. Мы иногда сталкиваемся с такими вещами, что охранники категорически не хотят идти работать в школу. Потому что есть дети, которые их троллят, оскорбляют и ведут себя непотребно! – сказал Игорь Гусев.

Он также отметил, что из-за этих моментов, связанных с троллингом детьми, у охранников «наблюдаются определенные психологические проблемы».