Житель Черняховска убил знакомого пятью ударами кулака по голове

Будни нашего городка. Конкретно – Черняховска, некогда слывшего криминальной столицей области. Сейчас там гораздо спокойнее. Просто днем 12 мая пьяный 49-летний горожанин во дворе своего дома поссорился со своим 48-летним знакомым и раз пять ударил его по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где он на следующий день умер, несмотря на оказанную квалифицированную медпомощь. За мастером кулачного боя пришли полицейские.

- Черняховским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в региональном Управлении СКР. - Подозреваемый допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Кстати, мужик упорно не считает себя виновным – просто потому, что никак не может вспомнить, из-за чего, собственно, вспыхнул конфликт. Да и как он протекал, тоже забылось.

«Не помню – значит, не было!»