В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 мая нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 18 мая, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключен на пр-кт Мира 49-51,53-55,57-59, ул. 1-й Октябрьский проезд 1-3,2-8, ул. 2-й Октябрьский проезд 1-3,5,10

До 20 часов электричества не будет на ул. Чекистов 58-64,141, ул. Авторемонтная 1-3,5-7,9-11.

Холодное водоснабжение приостановлено

с 09.30 до 17.00 -

ул. Белинского1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,

с 10.00 до 14.00 –

ул. Беланова 93,95

ул. Горбунова 1,3,2-4,6-8,10-12,14-22

ул. Мира 9,10,11,13.