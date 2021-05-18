В Зеленоградске прохожему прыснули в глаза перцовым газом

Теплым майским вечером в Зеленоградске к мирно шедшему к себе домой 37-летнему горожанину вдруг подскочил какой-то незнакомец и, не говоря худого слова, прыснул прямо в глаза из аэрозольного баллончика. В емкости оказался перцовый газ, так что объекту коварно атаки пришлось нелегко. Когда он вновь смог хоть как-то видеть, обратился за помощью в больницу, где у пациента диагностировали ожог обоих глаз. В свою очередь полицейские, квалифицировав данное повреждение как легкий вред здоровью, взялись за поиски нападавшего.

- Потерпевший успел запомнить приметы подозреваемого, благодаря чему участковым уполномоченным удалось его разыскать, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Возбуждено уголовное дело, 31-летний зеленоградец может отправиться за решетку на срок до 2 лет.

Однако правоохранители еще очень хотят выяснить мотив действий задержанного. Ведь со своей жертвой обладатель гражданского газового оружия до этого даже не был знаком.