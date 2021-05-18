2 медика, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 59 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 4 сотрудника учреждений образования;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работника предприятия пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник банка;
- сотрудник санатория;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 воспитанника д/с (д/с 10, д/с 52, д/с 107 Калининград);
- 3 учащихся (Школа 2, 33 Калининград);
- 3 студента (РАНХиГС, колледж предпринимательства);
- 9 неработающих.