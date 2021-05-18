2 медика, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 59 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 4 сотрудника учреждений образования;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 работника предприятия пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник банка;

- сотрудник санатория;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 воспитанника д/с (д/с 10, д/с 52, д/с 107 Калининград);

- 3 учащихся (Школа 2, 33 Калининград);

- 3 студента (РАНХиГС, колледж предпринимательства);

- 9 неработающих.