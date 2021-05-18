Свыше 50% участников праймериз «ЕР» - беспартийные

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Количество заявлений для участия в праймериз «Единой России» составило более 7,6 тысячи. По предварительной информации, практически 50% кандидатов, подавших заявки, являются беспартийными и делают первые шаги в политической жизни государства.

Председатель федерального организационного комитета праймериз, сенатор Александр Карелин рассказал: порядка 35% подавших заявку - молодые люди младше 35 лет. Каждый третий участник - представитель малого или среднего бизнеса, пишет nashgorod.ru. Образовательную отрасль представляют более 14% кандидатов. Также в числе кандидатов 10% муниципальных служащих. Лишь каждый четвертый, подавший заявку на участие в предварительном голосовании, - действующий депутат.

По словам эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, привлечение многочисленных беспартийных участников - это плюс. Но, отметил эксперт, проверить, насколько эффективно они работают, удастся лишь после выдвижения их политических предложений и введения новых методов в современную политику.

По информации сайта партии ER.RU, в ходе брифинга Александр Карелин сообщил: треть участников предварительного голосования - общественники, ответившие на призыв Владимира Путина начать участвовать в политике. Кроме того, праймериз впервые пройдут с участием представителей Союза добровольцев Донбасса (СДД), с которыми ЕР заключила соглашение.

Как подчеркнул председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, в данный момент можно зафиксировать несколько вещей. Во-первых, интерес к праймериз. Конкурс на одно место сейчас выше, чем ранее, что свидетельствует о востребованности данной процедуры у региональных организаций и политиков. Второе: большое число беспартийных кандидатов и членов общественных организаций. Видно, что довольно много людей с активной жизненной позицией, общественников зарегистрировались на праймериз. «Таким образом, мысль о том, что ЕР - главная точка консолидации сторонников президента, во всяком случае на стадии регистрации, абсолютно подтверждается», - сказал Костин.

По его словам, было множество скептических разговоров, что формат праймериз не приживется. Однако в данный момент можно видеть, что предварительное голосование активно применяется как представителями партии, так и новыми кандидатами и превращается в важную часть обновления и привлечения новых лиц в «Единую Россию».

«Единая Россия» неоднократно заявляла, что открыта для новых лиц в политике. И это как раз показала процедура регистрации участников предварительного голосования. Радует, что среди желающих попробовать свои силы немало новых лиц - среди них общественники, волонтеры, врачи. Например, известная в регионе общественница Людмила Высоцкая, а также главный врач больницы скорой медицинской помощи Евгений Любивый.

Всего в Калининградской области на предварительное голосование всех уровней зарегистрировано 530 кандидатов. Конкуренция достаточно серьёзная. Также зарегистрировано более 3 тысяч избирателей. Считаю, что это достаточно высокая активность среди жителей региона. Она говорит о том, что людям интересна сама процедура, и они действительно хотят принять в ней участие. Такую форму голосования можно назвать самым эффективным инструментом, когда люди сами выбирают тех кандидатов, которые и будут представлять «Единую Россию» на выборах 19 сентября этого года», - рассказал Андрей Кропоткин, председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования.