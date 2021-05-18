У колеса обозрения в Зеленоградске установят прожекторы как на 163-этажном небоскребе в ОАЭ

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В Зеленоградске заканчивают подготовку к эксплуатации нового колеса обозрения, которое установили на берегу моря. Запуск его намечен на 1 июня.

- Кабины смонтированы. Идет протяжка болтов, потом подключим кабины, установим климат-контроль в них. На следующей неделе мы проходим сертификацию и планируем открыться 1 июня. Сколько будет стоить билет, пока не можем сказать. Наши экономисты считают. Объявим цену позже, - говорит «Комсомолке» инвестор Виктор Зубарев.

Все 18 пассажирских кабин на колесе одинаковые, они все ВИП-категории, с мягкими сиденьями и обогревом.

Полный круг колесо, высота которого 50 метров, делает за 8-12 минут. Длительность зависит от того, как отрегулируют скорость. Убавить или прибавить можно, как говорят владельцы, в зависимости от загруженности.

Ну и еще одна фишка нового аттракциона – уникальная для Калининградской области система подсветки. В планах установить 4 мощных прожектора (пока из них будут работать 3), которые будут светить в небо.

- Такие прожекторы установлены на самом высоком здании мира, 163-этажном небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ. Ту же модель прожекторов немецкого производства мы поставим в Зеленоградске! – говорит Виктор Зубарев. - Мощность каждого ксенонового прожектора 7 тысяч Ватт. Луч света бьет очень далеко, все зависит от плотности воздуха, влажности, облачности, тумана и так далее.