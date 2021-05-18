Сразу несколько музеев в Калининграде объявили бесплатный вход 18 мая

. Фото: Александр КАТЕРУША

Международный день музеев отмечают сегодня, 18 мая. В честь праздника, по традиции, несколько музеев в Калининграде объявили о бесплатном входе.

Так, в Музей изобразительных искусств сегодня без билета можно пройти в постоянные экспозиции: «Калининград-Кёнигсберг: Мост над временем», «Город Гофмана. Тайны двух миров», «Элий Белютин. Формула времени».

Свободное посещение и в Музее янтаря, который открыт до 19:00.

А Музей Мирового океана предлагает бесплатно посетить Королевские и Фридрихсбургские ворота в Калининграде.

Отметим, в Калининграде постоянно открыты и два бесплатных музея: Музей марципана в Бранденбургских воротах и Музей почтовой открытки в Домике смотрителя Высокого моста.