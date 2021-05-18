Мэрия: В двух районах Калининграда снижен напор воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде «Водоканал» начал работы по очистке резервуаров чистой воды на Центральной водопроводной станции. Из-за этого в Центральном районе и части Ленинградского района снижен напор воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

В зону пониженного давления холодного водоснабжения попадут потребители следующих улиц:

1-я Большая Окружная, 2-я Большая Окружная, 3-я Большая Окружная, 4-я Большая Окружная, А.Ахматовой, А.Невского, Авторемонтная, Азовская, Азовская, Алябьева, Б.Пастернака, Балтийская, Банковская, Барклая де Толли, Бассейная, Белинского, Беломорская, Бердянская, Билибина, Богатырская, Брамса, Броненосная, Броненосный пер., Брусничная, Бульвар Франца Лефорта, В.Высоцкого, В.Дубинина, В.Котика, Велижская, Виллима Фермора, Владимирская, Войнич, Волховская, Генерала Раевского, Георгиновая, Герцена, Глазунова, Глинки, Гоголя, Гончарова, Горького, Госпитальная, Д.Бедного, Давыдова, Димитрова, Добролюбова, Дорожная, Елизаветинская, Желябова, Живописная, Жуковского, Загородная, Задонского, Закавказская, Захарова, Зеленая, Златоустовская, Знойная, Зоологическая, И.Сусанина, И.Франко, К.Маркса, К.Цеткин, Калужская, Каменная, Каштановая аллея, Кирова, Князева, Колесная, Колхозная, Кольцова, Коммунальная, Комсомольская, Красная, Красносельская, Краснохолмская, Кутузова, Л.Голикова, Ладожская, Лазовая, Ленинградская, Леонова, Лермонтова, Лесная, Лесопарковая, Ломоносова, л-та Катина, Лучистая, М.Булгакова, М.Волошина, М.Зощенко, М.Светлова, М.Цветаевой, М.Борзова, Маршала Жукова, Маяковского, Менделеева, Минометная, Молдавская, Молодежная, Монетная, Музыкальная, Мусоргского, Нарвская, Нахимова, Невельская, Некрасова, Неманская, Никитина, Озёрная, Озерова, Окуловская, Осетинская, Осипенко, Островского, Офицерская, П.Панина, Павших в Афганистане, Палубная, Парковая аллея, Пацаева, пер.Щорса, Первомайская, Платова, Полецкого, Полк. Ефремова, Поселковая, Поселковая, пр-кт Мира, Псковская, Пугачева, Пулеметная, Радистов, Рассветная, Рассветный пер., Репина, Розовый пер. Ростовская, Саратовская, Светлая, Северная, Серж. Мишина, Сибирякова, Советский пр-кт, Согласия, Спортивная, Ставропольская, Старорусская, Степана Разина, Столярная, Стрелковая, Талалихина, Ташкентская, Тельмана, Тенистая аллея, Тимирязева, Тихоненко, Третьяковская, Тургенева, Украинская, Цирковая, Чапаева, Чекистов, Челнокова, Червонная, Черноморская, Чернышевского, Черняховского, Чехова, Чкалова, Шиллера, Щорса, Энгельса, Ю.Маточкина, Яналова, Янтарная и прилегающие.