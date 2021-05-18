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Общество18 мая 2021 14:42

Калининградец посадил за руль «Мерседеса» 5-летнего сына

Мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде водитель посадил ребенка за руль «Мерседеса». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Видео было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 40-летний мужчина посадил на колени своего 5-летнего сына во время управления и двигался по улице Гагарина.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.