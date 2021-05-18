Калининград вошел в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в июне

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где туристы планируют отдохнуть в июне помимо черноморского побережья.

Больше половины туристов отдохнут в Ленинградской области в первом календарном месяце лета. Туристы бронируют жильё в Санкт-Петербурге, в среднем, на 5-6 ночей и тратят на проживание 3108 рублей в сутки.

Также десятку популярных направлений для отдыха с детьми в июне помимо моря вошли: Московская область, Татарстан, Свердловская область, Калининградская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край, Владимирская область и Башкирия.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых с детьми на июнь от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Екатеринбурге, дороже – в Суздале. В «не морских» направлениях туристы чаще всего бронируют номера в отелях – 78%, чуть меньше – квартиры – 17%.

Десять направлений для отдыха с детьми в июне помимо моря:

Санкт-Петербург – 3108 / 6 ночей *

Москва – 1882 / 4 ночи

Казань - 1992 / 6 ночей

Екатеринбург – 1690 / 3 ночи

Калининград – 1800 / 8 ночей

Красноярск – 1907 / 4 ночи

Байкальск – 1900 / 10 ночей

Пермь – 1955 / 1 ночь

Суздаль - 3150 / 6 ночей

Банное - 1860 / 5 ночей