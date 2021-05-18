В Калининграде открылась выставка, посвященная первым в регионе археологическим раскопкам

В 1949 году в Калининградской области начались первые археологические работы. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Экспозицию «Первые советские археологические исследования» представили 18 мая в Калининградском областном историко-художественном музее. Выставка знакомит с работой Калининградского отряда Славянской экспедиции Института истории материальной культуры Академии наук СССР в 1949–1951, 1956, 1958 годах.

Как рассказали в музее, посетители увидят археологические находки, сделанные на территории городищ Грачевка и Логвино. В витринах выставлены предметы X-XIII вв.: сосуды, лезвия ножей, точильные камни, пряслица, янтарь-сырец, фрагмент пластинчатого браслета, элементы конского снаряжения.

В 1949 году в Калининградской области начались первые археологические работы, исследовали Зеленоградский район. В 1949-1950 гг. проводились археологические разведки, в ходе которых было обследовано свыше 30 поселений, а в 1951 г. уже были произведены раскопки городища Грачевка. Тогда же в музей передали более 4 тысяч артефактов.