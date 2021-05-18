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Происшествия18 мая 2021 16:05

У 82-летней калининградки обманом пытались отнять квартиру

После заключения договора дарения жилплощадь оказалась переоформлена на другого человека
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального Управления СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве с квартирой 82-летней жительницы города.

- По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года неустановленное в настоящее время лицо, воспользовавшись доверием пенсионерки, заключило договор дарения на ее квартиру в одном из домов по улице генерала Буткова, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Впоследствии указанные документы были зарегистрированы в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, в результате чего, право собственности на квартиру стоимостью свыше 1 миллиона рублей перешло к третьему лицу.

Если мошенника все-таки найдут, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Ход расследования контролирует лично руководитель правоохранительного ведомства Дмитрий Бочаров.

Криминал