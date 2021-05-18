Как пройдут последние звонки в Калининграде и пустят ли родителей

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В Калининградской области последний звонок для выпускников 9 и 11 классов пройдет 22 мая, в субботу. В региональном министерстве образования уже заявили, что линейки продлятся не более 40 минут и пройдут отдельно для каждой параллели классов на улице.

«Присутствие родителей выпускников разрешено. Для них будут определены отдельные места с соблюдением социальной дистанции между взрослыми и детьми. Рекомендован масочный режим», - сговорится в сообщении.

А вот если пойдет дождь, а выходные обещают как раз дождливые, то родители из празднования автоматически выпадают.

«При ухудшении погодных условий линейка может быть перенесена в здание школы без присутствия родителей», - говорят в минобре.

1-8 и 10 классы подведут итоги учебного года в своих кабинетах в период с 24 по 31 мая.