Калининградец избил соседа, сделавшего замечание его детям

В Гурьевском районе мужчина сделал замечание детям и оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Вишневка. Мужчина сделал замечание детям, игравшим неподалеку от дома. Это не понравилось их отцу, которому пожаловались ребята. В результате конфликта 35-летний мужчина нанес соседу «телесные повреждения средней тяжести».

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.