Калининградские вузы предоставят более 3 тысяч бюджетных мест в новом учебном году

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В 2021/2022 учебном году в калининградских вузах будет 3170 бюджетных мест, что на 8 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Калининградская область становится всё привлекательнее. Недавно были открыты новые общежития и бассейн в БФУ имени Имманиула Канта. Каждый вуз постоянно модернизирует образовательные программы для того, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. Предоставление практически триста новых бюджетных мест позволит в будущем закрыть дефициты в ряде сфер», – подчеркнул вице-премьер Илья Баринов.

Отметим, что во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что в российских вузах в ближайшие два года будет открыто дополнительно еще 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано регионам. Это позволит 60% выпускников школ по результатам экзаменов поступить на бюджетные места в вузы страны.