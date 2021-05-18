Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 65новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 41 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 3
Гвардейский городской округ - 5
Полесский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 5
Правдинский городской округ - 2
Светлогорский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 1
Славский городской округ - 1
Мамоновский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1