Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 65новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 41 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 3

Гвардейский городской округ - 5

Полесский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 5

Правдинский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Мамоновский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1