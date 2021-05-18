Двоих калининградцев задержали за серию краж из недостроенных домов

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в серии краж из недостроенных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Серия краж произошла в Зеленоградском районе. Из недостроенных домов, бытовок и хозпостроек злоумышленники похищали электро – и бензоинструменты, а также цифровую технику.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении по меньшей мере пяти краж. Ранее судимый 23-летний злоумышленник и его подельник были задержаны сразу после совершения очередного преступления, которое произошло в районе улицы Горького в Калининграде. Молодые люди успели погрузить в автомобиль похищенный инструмент и попытались скрыться. Полицейские преследовали машину похитителей и на улице Эпроновской заблокировали злоумышленников.

Задержанных доставили в отдел полиции. Они также сознались ещё в совершении 7 краж, но уже в других районах области, в частности, Гурьевском и Светлогорском. Похищенное имущество они сдавали в ломбарды и продавали знакомым, а вырученные средства тратили в букмекерской конторе, делая ставки.

Подозреваемые заключены под стражу, полицейские продолжают устанавливать причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений в регионе.