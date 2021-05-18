В Калининграде прошла масштабная акция по профилактике телефонных мошенничеств

В Калининграде полицейские совместно со студентами провели масштабную акцию по профилактике телефонных мошенничеств. Сотрудники полиции и будущие юристы раздали горожанам памятки по противодействию дистанционным видам преступлений, рассказали о мерах безопасности и ответили на интересующие вопросы. Особое внимание участники мероприятия уделили людям пожилого возраста, которые наиболее подвержены влиянию аферистов. Хотя, как показала жизнь, мошенникам верит и молодежь, причем зачастую ответственных и экономических профессий.

«Полицейские и студенты рекомендовали людям не разговаривать ни с кем, кто звонит на телефон и представляется сотрудником банка. Если необходимо решить какие-либо финансовые вопросы, лучше обратиться лично в отделение. Как правило, мошенники убеждают потерпевших, что в местном банке завелись злоумышленники, которые пытаются похитить деньги, поэтому верить надо только собеседнику по телефону», - отметили в пресс-службе УМВД.

Полицейские призвали граждан ни в коем случае не верить подобным звонкам. Как только поступает такой звонок, необходимо немедленно прервать разговор.

«Почему это важно, можно убедиться, изучив истории пострадавших от телефонных мошенничеств. Даже будучи предупрежденными о подобных случаях, некоторые граждане все равно поддались на уговоры мошенников, попали, так сказать, под «гипноз» и перевели им деньги», - добавили в пресс-службе полиции.

В последнее время телефонные мошенники часто представляются полицейскими, следователями и сотрудникам спецслужб чтобы напугать своих жертв и заставить их следовать их указаниям. Злоумышленники также подделывают номера телефонов дежурных частей силовых структур через сервисы ip-телефонии, чтобы еще больше добиться доверия у граждан.

«Настоящие сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не требуют сообщать реквизиты банковских карт, СМС-коды, устанавливать на смартфоны программы удаленного доступа, а также предоставлять доступ к личным кабинетам программ онлайн банкинга, выполнять какие-либо операции с банковскими картами, счетами, переводить деньги на «безопасные» счета», - отметили в пресс-службе УМВД.