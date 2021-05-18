В Советске уголовники украли более 170 метров изоляции с тепломагистрали

В Советске полицейские раскрыли кражу изоляции с тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

174 метров покрывного слоя теплоизоляции пропало с тепломагистрали, расположенной на улице 9-го Января. Злоумышленникам удалось снять 70 оцинкованных листов на сумму свыше 79 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили часть оцинкованных листов в одном из пунктов приёма металлолома. Вскоре личности троих злоумышленников были установлены. Ими оказались нигде не работающие и ранее судимые местные жители в возрасте 51, 42 и 47 лет. Ворам грозит до 5 лет лишения свободы.